Радий Хабиров поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

«В профессии Салават Гайсин – 45 лет. Как и его отец Мухамат Хадиятович посвятил свою жизнь лесу. Общий стаж семьи – 88 лет! За свою трудовую жизнь Салават Мухаматович высадил более 2 тысяч га нового леса. Он также заготавливает семена, следит за ходом посадки лесных культур. И, конечно, передаёт свои знания молодёжи», – написал Радий Хабиров.