Радий Хабиров поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

Сегодня, в третье воскресенье сентября, отмечается День работника леса. С профессиональным праздником всех работников лесной отрасли поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.
В своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан в соцсетях Радий Хабиров рассказал о заместителе директора Инзерского лесхоза Салавате Мухаматовиче Гайсине.
«В профессии Салават Гайсин – 45 лет. Как и его отец Мухамат Хадиятович посвятил свою жизнь лесу. Общий стаж семьи – 88 лет! За свою трудовую жизнь Салават Мухаматович высадил более 2 тысяч га нового леса. Он также заготавливает семена, следит за ходом посадки лесных культур. И, конечно, передаёт свои знания молодёжи», – написал Радий Хабиров.
«А ещё Салават Мухаматович – заслуженный лесовод Башкортостана, который многое сделал для лесного хозяйства родного Белорецкого района. При его участии в Инзерском лесхозе создали питомник на 8 га, построили новые теплицы, в которых ежегодно выращивают до 740 тысяч саженцев сибирской ели, сосны, лиственницы», – отметил руководитель региона.
Глава республики отметил, что сейчас в системе лесного хозяйства Башкортостана работают восемь тысяч человек.
«Поздравляю Салавата Мухаматовича, Мухамата Хадиятовича и всех работников отрасли с праздником! Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и добра!», – написал Радий Хабиров.
Фото: соцсети Радия Хабирова