В республике стартует акция «Зеленая Башкирия»

В Башкирии высадят свыше 47 тысяч зеленых насаждений. Акция начнется 24 сентября и продлится до 8 октября. Сообщается, что акценты будут сделаны на высадку тематических аллей из крупномерных саженцев и озеленение.
В настоящее время лесники уже приступили к осенним посадкам деревьев. Об этом сообщает Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.
В мероприятиях примут участие общественные организации, депутаты, студенты и школьники. В ходе проведения осенней акции планируется участие более 8,5 тысяч специализированных организаций и 2,5 тысяч единиц техники.