В республике стартует акция «Зеленая Башкирия»

В Башкирии высадят свыше 47 тысяч зеленых насаждений. Акция начнется 24 сентября и продлится до 8 октября. Сообщается, что акценты будут сделаны на высадку тематических аллей из крупномерных саженцев и озеленение.

В настоящее время лесники уже приступили к осенним посадкам деревьев. Об этом сообщает Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.