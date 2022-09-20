Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии посетить конгресс «Транспорт и строительство»

«Приглашаю уфимцев и гостей города на Рубежную, 178. В прошлом году на этой площадке проходил финал WorldSkills Россия. Здесь организовали масштабную выставку ретроавтомобилей. Можно будет посмотреть спецтехнику, которую производят российские и белорусские компании, в том числе квадроциклы, квадрокоптеры и вертолеты. А еще гостей ждёт гастрофестиваль и шоу-программа – выступления наших коллективов и артистов из Беларуси», – написал Радий Хабиров в соцсетях.