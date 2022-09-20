В Башкирии стартовал федеральный проект «Школьный туризм»

Бесплатный отдых для учеников. В Башкортостане стартовал федеральный проект «Школьный туризм». Уфимских детей возят знакомиться с историей родного края за город, а жителям соседних городов показывают столицу Башкортостана. В этот раз учеников одной из столичных школ отправили на два дня в Нуримановский и Благовещенский районы. В программе – осмотр достопримечательностей и комфортабельное размещение.

В поездку школьники, как видно, отправились с хорошим настроением. Многие впервые выезжали так далеко от дома. В автобусе два класса. С ними сопровождающие – преподаватель и родители. В программе – посещение Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря, который в народе называют «Святые кустики». По одной из легенд, на месте храма с 19 века местные жители стали слышать колокольный звон, кто-то якобы видел старца с иконой и крестом в руках. Люди начали молиться у «Святых кустиков» и будто получать исцеление. О предании школьникам рассказала экскурсовод. Один из ребят впечатлился настолько, что даже решил поставить в монастыре свечку за здравие.

По пути пейзажи и обзор местных достопримечательностей. Одна из них – Павловская ГЭС. Программа для детей составлена на два дня. Школьников поселили на базе отдыха рядом с селом Красный Ключ в Нуримановском районе.