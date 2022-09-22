В Башкирии модернизируют сельскохозяйственный колледж села Аскино

Более 60 миллионов рублей на капитальный ремонт. В башкирском сельскохозяйственном профессиональном колледже в селе Аскино ждут начала работ. Учебное заведение изначально было создано как училище для комбайнеров в 1934 году.

Эти здания были построены в 80-х годах и никогда не ремонтировались. Здесь хотят улучшить условия проживания для обучающихся, преобразить аудитории, а также создать учебные лаборатории. Предполагается полностью изменить облик фасада, поменять окна и выполнить ряд других работ. На сегодняшний день в колледже вместе с филиалом в Караидели обучается около 400 студентов.