Уфа присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес»

Не могли мы остаться в стороне. Тем более, что объявлены всероссийские субботники. Мы решили начать раньше. Будем сажать не только в Уфе, но и Октябрьском, Нефтекамске. У нас сегодня юбилей, 20 лет компании. Мы решили посадить 20 деревьев.

Альберт Багаутдинов, председатель совета директоров компании «Снэма-Сервис»