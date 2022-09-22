Уфа присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес»

Сегодня активисты партии «Зеленые» вместе с волонтерами высадили на одной из столичных аллей липы. В мероприятии приняли участие сотрудники городской администрации, а также работники «Снэма Сервис», которые в честь юбилея предприятия предоставили для высадки 20 крупномеров.

 Организаторы преследуют сразу несколько задач, в том числе украшение и озеленение улиц, улучшение экологии.

Для нашего промышленного города очень большая нагрузка: и автомобильная, а липы – это легкие города. Дело сохранения планеты – это дело рук каждого. Вот такая масштабность говорит о том, что мы все должны быть заинтересованы в сохранении нашей планеты.

Руфина Шагапова председатель Совета Башкортостанского регионального отделения политической партии «Зелёные»

Организаторы всероссийского проекта считают, что акция вносит огромный вклад в дело экологического воспитания и бережного отношения к природе и ее ресурсам. По их задумке, нужно высадить 70 миллионов деревьев. На сайте акции можно увидеть счетчик. Сейчас план выполнен на 28%.

Не могли мы остаться в стороне. Тем более, что объявлены всероссийские субботники. Мы решили начать раньше. Будем сажать не только в Уфе, но и Октябрьском, Нефтекамске. У нас сегодня юбилей, 20 лет компании. Мы решили посадить 20 деревьев.

Альберт Багаутдинов, председатель совета директоров компании «Снэма-Сервис»
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