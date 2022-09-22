Уфа присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес»

Сегодня активисты партии «Зеленые» вместе с
волонтерами высадили на одной из столичных аллей липы. В мероприятии приняли
участие сотрудники городской администрации, а также работники «Снэма Сервис»,
которые в честь юбилея предприятия предоставили для высадки 20 крупномеров.
Организаторы
преследуют сразу несколько задач, в том числе украшение и озеленение улиц,
улучшение экологии.
Для
нашего промышленного города очень большая нагрузка: и автомобильная, а липы –
это легкие города. Дело сохранения планеты – это дело рук каждого. Вот такая
масштабность говорит о том, что мы все должны быть заинтересованы в сохранении
нашей планеты.Руфина Шагапова председатель Совета Башкортостанского регионального отделения политической партии «Зелёные»
Организаторы всероссийского проекта считают, что
акция вносит огромный вклад в дело экологического воспитания и бережного
отношения к природе и ее ресурсам. По их задумке, нужно высадить 70 миллионов
деревьев. На сайте акции можно увидеть счетчик. Сейчас план выполнен на 28%.
Не
могли мы остаться в стороне. Тем более, что объявлены всероссийские субботники.
Мы решили начать раньше. Будем сажать не только в Уфе, но и Октябрьском, Нефтекамске.
У нас сегодня юбилей, 20 лет компании. Мы решили посадить 20 деревьев.Альберт Багаутдинов, председатель совета директоров компании «Снэма-Сервис»