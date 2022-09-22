В Башкирии заработала акция от национальной платежной системы «Мир»

Каждая поездка на общественном транспорте на 7 рублей дешевле. В республике заработала акция от национальной платежной системы «Мир».

Детская поликлиника, развивающие кружки в разных частях города. Неля Утяганова вместе со своей дочерью – постоянные пассажиры общественного транспорта. С 1 сентября в республике начала действовать скидка на проезд по карте национальной платежной системы «Мир» в смартфоне. Такой возможностью девушке с удовольствием воспользовалась.

Оказывается, сейчас действует программа. Это существенная экономия. Неля Утяганова

Алгоритм действий для участия в акции прост: загрузить в смартфон, который работает на базе «Андроид», платежные сервисы «Мир Пэй» или «Самсунг Пэй» и смело оплачивать поездки со скидкой.

Нашим предложением с скидкой можно воспользоваться в любом регионе, где проводиться акция. Для этого вам не нужно делать каких-то дополнительных действий – регистрировать карту. Просто используйте вашу карту «МИР», загруженную в смартфон, в мобильные платёжные сервисы «Мир Пэй» или «Самсунг Пэй». И вы оплатите проезд со скидкой, либо вам вернется кэшбек.