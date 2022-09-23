В Уфе прошел показ фильма, посвященного 100-летию госсанэпидслужбы России

Тяжелый труд санитарных врачей и эпидемиологов в очагах инфекции, в военные годы, а также другие этапы работы службы. В Уфе прошел закрытый показ фильма «Благо народа – высший закон. 100 лет госсанэпидслужбе России», посвященного празднованию векового юбилея ведомства.

В картине показано, как образовалась служба и какие реорганизации она прошла. Авторы фильма раскрывают зрители моменты, которые не заметны обывателю: кропотливый труд эпидемиологов, направленный на создание санитарного щита страны.

В эту юбилейную дату хочется не только праздновать и говорить о достижениях, но показать и обратную сторону медали. Это трагедии, которые мы показываем в фильме: фенольная катастрофа, трагедия в Улу-Теляке. Наши специалисты были на передовой и обеспечивали безопасность и сохранение здоровья наряду со всеми специальными службами.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошел показ фильма, посвященного 100-летию госсанэпидслужбы России
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