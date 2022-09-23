В Уфе прошел показ фильма, посвященного 100-летию госсанэпидслужбы России

В эту юбилейную дату хочется не только праздновать и говорить о достижениях, но показать и обратную сторону медали. Это трагедии, которые мы показываем в фильме: фенольная катастрофа, трагедия в Улу-Теляке. Наши специалисты были на передовой и обеспечивали безопасность и сохранение здоровья наряду со всеми специальными службами.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан