В Уфе прошел показ фильма, посвященного 100-летию госсанэпидслужбы России

Тяжелый труд санитарных врачей и эпидемиологов в очагах инфекции, в военные годы, а также другие этапы работы службы. В Уфе прошел закрытый показ фильма «Благо народа – высший закон. 100 лет госсанэпидслужбе России», посвященного празднованию векового юбилея ведомства.
В картине показано, как образовалась служба и какие реорганизации она прошла. Авторы фильма раскрывают зрители моменты, которые не заметны обывателю: кропотливый труд эпидемиологов, направленный на создание санитарного щита страны.