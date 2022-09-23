В Уфе впервые искусственный сустав установили собаке

Уфимский ветеринар спас собаку, которую несколько лет назад нашли в Сургуте. У пса непростая судьба и, как следствие, множественные проблемы со здоровьем. Чтобы спасти животному лапу, в этом году было решено делать операцию по эндопротезированию сустава. Соответствующие специалисты раньше были только в Москве и Санкт-Петербурге. С недавних пор есть и в Уфе.

На операционном столе хаски провёл 4 часа. Псу устанавливали искусственный сустав. Такую операцию в Башкортостане проводили впервые. Не много специалистов и по всей России: спасти питомца могли раньше только в Москве и Санкт-Петербурге. На данный момент, к слову, было проведено всего более 120 подобных хирургических манипуляций на животных. Из них последняя четверть – уже с российскими имплантами.

Операция проходила дольше почти в три раза – сустав находился выше своего естественного места на 5 см. Вернули, восстановили анатомию. Таким образом решили сразу две проблемы: вывих и частичное отсутствие тазобедренного сустава.

За свои 9 лет собачьей жизни Йохан пережил историю, по которой можно снимать фильм. Хозяева потеряли питомца 7 лет назад в Уфе, через два года в соцсетях увидели объявление об искалеченном хаски, найденном под Сургутом. Лейсан Сабитова узнала на фотографиях своего пса, проверили по чипу – догадки подтвердились. Тогда в Уфе в клинике псу вылечили колено, и вот в этом году стало понятно, что нужно спасать ногу полностью.