В Башкирии рассказали о ходе строительства автодороги М-7

В обход пяти населенных пунктов, не сбавляя скорости. В Башкортостане стартовало строительство участка автодороги М-7, который позволит решить давнюю проблему близкого и неприятного соседства деревень с федеральной трассой. 65 километров совершенно новой дороги по планам входит в состав другого масштабного проекта – скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург.
Просека под новую дорогу практически готова. На 4 километре будущего обхода строители закладывают памятную капсулу. С этого момента, можно считать, большая стройка стартовала. Практически от границы с Татарстаном и почти до города Дюртюли за неполные три года предстоит построить с нуля 65 километров дороги.
Проект также включает строительство двух мостов, девяти путепровдов и 18 сельхозпроездов тоннельного типа. Это будет дорога первой категории с максимальной степенью безопасности для участников дорожного движения.
Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Через все эти населенные пункты на сегодняшний день проходит федеральная трасса м-7. Это не только неудобно для водителей, а в первую очередь небезопасно, шумно и пыльно для местных жителей.
И в таком режиме, когда круглосуточно мимо твоего дома проносятся фуры, они живут несколько десятилетий. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход населённых пунктов.
Новая трасса пройдет по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов. Строительство должны завершить в 2024 году. Объект очень значимый, учитывая, что входит еще в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.
Руководитель регионального Минтранса обозначил и множество косвенных плюсов от появления новой трассы на территории Башкортостана. Это значительно усилит республику с логистической точки зрения, позволит создать дополнительные рабочие места, развивать инфраструктуру придорожного сервиса и повысит туристический потенциал региона.