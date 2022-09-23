В Башкирии рассказали о ходе строительства автодороги М-7

В обход пяти населенных пунктов, не сбавляя скорости. В Башкортостане стартовало строительство участка автодороги М-7, который позволит решить давнюю проблему близкого и неприятного соседства деревень с федеральной трассой. 65 километров совершенно новой дороги по планам входит в состав другого масштабного проекта – скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург.

Просека под новую дорогу практически готова. На 4 километре будущего обхода строители закладывают памятную капсулу. С этого момента, можно считать, большая стройка стартовала. Практически от границы с Татарстаном и почти до города Дюртюли за неполные три года предстоит построить с нуля 65 километров дороги.

Это четыре полосы движения с остановочной полосой 2,5 метра, в асфальтобетоне. Две полосы по 3,75 и остановочный – по 2,5. Естественно, все ограждено барьерным ограждением. На объекте не предусмотрены светофоры, все в одном уровне. Для этого у нас устраивается шесть транспортных развязок. Олег Мартыненко, заместитель генерального директора подрядной организации

Проект также включает строительство двух мостов, девяти путепровдов и 18 сельхозпроездов тоннельного типа. Это будет дорога первой категории с максимальной степенью безопасности для участников дорожного движения.

Сегодня дорога проходит через населенные пункты и создает некомфортную и небезопасную среду для людей, которые там проживают. Александр Михайлов, главный инженер ФКУ УПРДОР «Приуралье»

Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Через все эти населенные пункты на сегодняшний день проходит федеральная трасса м-7. Это не только неудобно для водителей, а в первую очередь небезопасно, шумно и пыльно для местных жителей.

Когда спишь, дома трясутся, спать невозможно. Фуры проезжают. Айнур Шаехов, житель с. Ишкарово

И в таком режиме, когда круглосуточно мимо твоего дома проносятся фуры, они живут несколько десятилетий. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход населённых пунктов.

Новая трасса пройдет по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов. Строительство должны завершить в 2024 году. Объект очень значимый, учитывая, что входит еще в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.

Всё это будет проходить по территории нашей республики, всё это будет доступно нашим жителям. Мы сможем добираться, скажем, за 10-12 часов до Москвы. Я думаю, часов за пять до Екатеринбурга, если не меньше. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан