В Уфе возле гимназии обустроили пешеходный переход, планируют поставить светофоры

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, что в Уфе возле гимназии №3 имени А.М. Горького был выявлен пешеходный переход, который никак не соответствовал требованиям законодательства. Это угрожало жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Но ситуацию удалось исправить.

Фото №1 - В Уфе возле гимназии обустроили пешеходный переход, планируют поставить светофоры

На место выезжала комиссия из представителей ведомств, отвечающих за безопасность дорожного движения. Были рассмотрены варианты обустройства этого пешеходного перехода. В итоге было принято решение обустроить «зебру» перед остановкой общественного транспорта «Советская площадь» и установить необходимые дорожные знаки. Но работа на этом не завершена.

Также на этом участке запланирована установка светофорного объекта для привлечения внимания водителей с целью повышения безопасности дорожного движения, а также обустройство пешеходного ограждения и информационная дорожная разметка («Дети»). Уверен, незамедлительное принятие соответствующих решений позволит сохранить жизнь и здоровье многим участникам дорожного движения.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор РБ

Фото: ГИБДД РБ 

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