В Уфе возле гимназии обустроили пешеходный переход, планируют поставить светофоры

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, что в Уфе возле гимназии №3 имени А.М. Горького был выявлен пешеходный переход, который никак не соответствовал требованиям законодательства. Это угрожало жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Но ситуацию удалось исправить.

На место выезжала комиссия из представителей ведомств, отвечающих за безопасность дорожного движения. Были рассмотрены варианты обустройства этого пешеходного перехода. В итоге было принято решение обустроить «зебру» перед остановкой общественного транспорта «Советская площадь» и установить необходимые дорожные знаки. Но работа на этом не завершена.