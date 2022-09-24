В санатории Башкирии с детьми и подростками провели учебные пожарные тренировки

В Башкирии в санатории «Алкино» прошли пожарные учебные тренировки с привлечением пожарного расчета Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Такие учения в местах пребывания детей и подростков проводятся на 3-4 день каждого нового заезда.

Фото №1 - В санатории Башкирии с детьми и подростками провели учебные пожарные тренировки

Во время учений была проведена эвакуация детей и персонала. Сотрудники пожарной службы протянули рукавную линию, звено газо-дымо-защитной службы эвакуировали со второго этажа ребенка, который по легенде являлся пострадавшим. При этом использовали специальное спасательное устройство с постоянной подачей воздуха.

После учений провели беседу о важности соблюдения противопожарных мер и продемонстрировали специализированную пожарную машину детям и персоналу. Итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, связь в рабочем состоянии, цели и задачи тренировки достигнуты.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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