В санатории Башкирии с детьми и подростками провели учебные пожарные тренировки

В Башкирии в санатории «Алкино» прошли пожарные учебные тренировки с привлечением пожарного расчета Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Такие учения в местах пребывания детей и подростков проводятся на 3-4 день каждого нового заезда.

Во время учений была проведена эвакуация детей и персонала. Сотрудники пожарной службы протянули рукавную линию, звено газо-дымо-защитной службы эвакуировали со второго этажа ребенка, который по легенде являлся пострадавшим. При этом использовали специальное спасательное устройство с постоянной подачей воздуха.