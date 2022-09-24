ПАО «НЕФАЗ» отмечает 45-летний юбилей

45 лет на благо республики и страны. Крупнейшее машиностроительное предприятие Башкортостана «НЕФАЗ» в этом году отметит юбилей. Завод, начинавший со сборки первого десятитонного автосамосвала «КАМАЗ-5511», сегодня трансформировался в крупнейшего производителя автотранспортной техники в России. Чьими руками собирался успех «НЕФАЗ» и как поздравили рабочих с праздником?

Начало праздника у «НЕФАЗа» такое же яркое, как и история становления завода. 45 лет – именно столько исполнилось предприятию. Возраст, когда есть опыт и победы, но в то же время много всего еще впереди. Но главным достижением «НЕФАЗ» стали его преданные сотрудники. И в честь юбилея каждый из них получил заслуженные награды.

Конструкторы и инженеры, технологи и сварщики. На мероприятии, посвященном Дню машиностроителя и 45-летию «НЕФАЗа», собрались более 600 заводчан разных поколений. Со станка на торжество попал и Марсель Мардиев.

За почти полвека завод и его сотрудники прошли большой путь от первого десятитонного самосвала до широкой линейки уникальной продукции под самые разные нужды заказчиков.

Уже четвёртый год «НЕФАЗ» обновляет производственные рекорды. Если в 2018 объём выпуска продукции держался на уровне 12 млрд рублей, то этот год предприятие завершило с отличными показателями. Объём выручки составил 33 млрд рублей. И сегодня почти каждый третий российский автобус производится в Нефтекамске.