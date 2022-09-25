В Уфе на референдум ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли иностранные наблюдатели

25 сентября в Уфу прибыли иностранные наблюдатели, задача которых увидеть процесс проведения референдума по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С 23 по 26 сентября будут проводиться референдумы по вхождению территорий в состав РФ. Свой голос отдадут и вынужденные переселенцы, которые сейчас находятся на территории Башкирии.

Эксперты осмотрели участковые избирательные участки, которые расположены в ДК УМПО. Им показали помещение для голосования, урны, кабинки. Иностранные наблюдатели увидели процедуру выемки заполненных бюллетеней из переносных ящиков, а также их опечатывание в сейф-пакеты.

Могу сказать, что все очень хорошо организовано. Есть обеспечение безопасности, и люди могут спокойно проголосовать. Ванесса Били, независимый журналист, писатель, фотограф, редактор сайта «21st Century Wire»