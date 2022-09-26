Ярмарку вакансий «Работа – молодым» в Уфе посетили более 2 тыс человек

Более 900 рабочих мест предложили на ярмарке вакансий в Уфе. В Арт-Квадрате прошла акция «Работу – молодым». Мероприятие организовано Центром занятости населения города Уфы. Свои вакансии предложили 30 ведущих работодателей столицы. Ярмарку посетило более двух тысяч человек.
Также были представлены несколько площадок, где все желающие могли пройти профориентационные тесты, получить юридическую консультацию, задать вопросы по открытию и ведению собственного дела, а также по профессиональному обучению и трудоустройству людей с ограниченными возможностями.