Ярмарку вакансий «Работа – молодым» в Уфе посетили более 2 тыс человек

Работодатели предлагают свои открытые вакансии для молодежи. Но меня больше всего заинтересовал профориентационный стол. Там есть такая настольная игра, где ты анализируешь, что тебе нравилось в детстве, что и, исходя из этого, что тебе больше всего подходит.

Варвара Лапшакова, соискатель