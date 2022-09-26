Ярмарку вакансий «Работа – молодым» в Уфе посетили более 2 тыс человек

Более 900 рабочих мест предложили на ярмарке вакансий в Уфе. В Арт-Квадрате прошла акция «Работу – молодым». Мероприятие организовано Центром занятости населения города Уфы. Свои вакансии предложили 30 ведущих работодателей столицы. Ярмарку посетило более двух тысяч человек.

На этом мероприятии молодежь, студенты, которые прибыли, могут подыскать себе работу в свободное от  учебы время и получить какую-то дополнительную форму заработка.

Ридан Ахьямов, директор центра занятости г. Уфы

Также были представлены несколько площадок, где все желающие могли пройти профориентационные тесты, получить юридическую консультацию, задать вопросы по открытию и ведению собственного дела, а также по профессиональному обучению и трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

Работодатели предлагают свои открытые вакансии для молодежи. Но меня больше всего заинтересовал профориентационный стол. Там есть такая настольная игра, где ты анализируешь, что тебе нравилось в детстве, что и, исходя из этого, что тебе больше всего подходит.

Варвара Лапшакова, соискатель
Акции БСТ
Пенальти