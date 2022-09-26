На границе Башкирии появился пункт для встречи защитников Отечества

Работает пункт круглосуточно, чтобы ни один боец из Башкортостана не остался без внимания. По словам главы администрации Илишевского района Ильдара Мустафина, встречают и провожают парней, что называется, всем миром. Многие жители районного центра – села Верхнеяркеево, рядом с которым располагается пункт, приносят продукты в дорогу – консервы, хлеб, печенье, сладости. Для всего этого выделили отдельный стол, где будущие воины сами могут выбрать то, что им необходимо. Работа там кипит постоянно: в ночь с воскресенья на понедельник на пункт прибыли парни из Белорецкого района. Их ждала горячая еда и теплая встреча. Сегодня в Илишевском районе ждут еще одну партию защитников.