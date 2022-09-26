На границе Башкирии появился пункт для встречи защитников Отечества

Он появился в Илишевском районе. Там мобилизованные могут отдохнуть, пообедать, еще раз обнять родных, услышать слова поддержки.
Поручение организовать этот пункт дал Глава Башкортостана на совещании с главами муниципалитетов в субботу, а в воскресенье там уже встретили первых ребят из Кармаскалинского, Архангельского, Бураевского и Мишкинского районов. Напутствие воинам дал ветеран Великой Отечественной Риза Хакимов.
Работает пункт круглосуточно, чтобы ни один боец из Башкортостана не остался без внимания. По словам главы администрации Илишевского района Ильдара Мустафина, встречают и провожают парней, что называется, всем миром. Многие жители районного центра – села Верхнеяркеево, рядом с которым располагается пункт, приносят продукты в дорогу – консервы, хлеб, печенье, сладости. Для всего этого выделили отдельный стол, где будущие воины сами могут выбрать то, что им необходимо. Работа там кипит постоянно: в ночь с воскресенья на понедельник на пункт прибыли парни из Белорецкого района. Их ждала горячая еда и теплая встреча. Сегодня в Илишевском районе ждут еще одну партию защитников.