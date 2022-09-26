Радий Хабиров принял участие в отправке мобилизованных жителей Стерлитамака

– Мы сегодня собрались здесь, а в душе у нас два слова – уважение и благодарность. Уважение вам как настоящим мужчинам. Время сейчас – непростое, но оно рождает настоящих мужчин. И благодарность – за то, что идёте нас защищать, защищать страну, измученных людей Донбасса, которые в эти дни принимают решение о вхождении в состав нашей большой страны, – сказал в своем выступлении Радий Хабиров.