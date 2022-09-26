Радий Хабиров поручил разобраться с возможными нарушениями во время мобилизации жителей

Сегодня, 26 сентября, в правительстве Башкирии состоялось оперативное совещание. В ходе беседы, Глава республики Радий Хабиров потребовал от руководителей муниципалитетов провести проверку и разобраться по «спорным случаям» в ходе частичной мобилизации населения.

По словам руководителя региона, власти получают жалобы от жителей, которые уверены, что их родных не могут отправлять для участия в специальной военной операции. Радий Хабиров потребовал провести тщательную проверку и при выяснении обстоятельств, которые препятствуют мобилизации человека, то разобраться и отозвать его.