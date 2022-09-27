В Салавате проводили вторую группу граждан, призванных в ряды ВС в рамках частичной мобилизации

Представители администрации Салавата пообещали, что в меру возможностей и ресурсов близким и родственникам резервистов окажут всю необходимую помощь. Выступили и представители религиозных конфессий, чтобы напутствовать и духовно поддержать мобилизованных салаватцев, пожелать скорейшего возвращения домой с победой. После церемонии резервисты расселись по автобусам и отправились на слаживание.