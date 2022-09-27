В Стерлитамаке показали, что происходит с человеком после наезда поезда

РЖД и транспортная прокуратура провели профилактическую акцию для детей. В роли подопытного – манекен.
Разницы между манекеном и человеком в данной ситуации практически нет. Также легко железнодорожный состав способен снести и людей. Инсценировку сотрудники РЖД проводят для самых маленьких – дошколят, чтобы с детства привить им правила безопасности на железных дорогах.
Опасна не только невнимательность. Железная дорога может оказаться ловушкой во время перевода стрелок. Для демонстрации последствий сотрудники РЖД выбрали участок в центре Стерлитамака. Ежедневно здесь проходят сотни людей. Рядом различные организации и крупный торговый центр.
Скорость пригородного поезда доходит до 100 километров в час. Быстро затормозить не получится. Машинисту остается лишь подавать световые и звуковые сигналы человеку, оказавшемуся на путях.
Внимание притупляют не только телефоны и наушники, но и алкоголь. Не так давно трагедия произошла на мосту через Стерлю. Там погиб 43-летний мужчина, находящийся в алкогольном опьянении. В редких случаях наезд поезда – это тяжелые травмы и инвалидность. Но чаще всего шансов на выживание не остаётся.