В Башкирии определили 38 победителей конкурса «Отцовская доблесть»

Научный подход к воспитанию. Среди финалистов республиканского соревнования «Отцовская доблесть» – руководитель детского музея, который не только воспитывает своих детей, но и делится любовью к науке с посетителями. Первыми эксперименты и экспонаты видели именно сыновья и дочь. Всего на конкурс «Отцовская доблесть» было подано больше 200 заявок. Определили 38 победителей.

Наглядным примером отец троих детей Айрат Сайфуллин показывает преданность семье. 10 лет назад мужчина открыл научный детский музей. Ещё раньше начал прививать любовь к знаниям своим сыновьям и дочери. Перед попаданием на публику экспонаты проходили кастинг дома.

Старший сын, как и папа, закончил УГАТУ. Инженер мечтает собрать катер. Один из музейных экспонатов подготовил сам. Это двигатель, оставшийся от прежней машины.

Наука и дома. Младшему сыну с будущей профессией определяться ещё рано. Есть мечты. 11-летнему Амиру интересно и машиностроение, и программирование, и археология.