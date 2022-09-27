Скончался известный российский певец Борис Моисеев

Скончался известный российский певец Борис Моисеев. Шоумена не стало на 69-м году жизни. По предварительным данным Моисеев умер в доме на Краснопролетарской улице.

Борис Моисеев родился в городе Могилев в 1954 году. Он был не только певцом, но и хореографом и принимал участие в различных киносъемках. В 2006 году Моисееву присвоили звание Заслуженного артиста России. Певец стал многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».