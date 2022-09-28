В Башкирии прошел фестиваль «Царь-лук фест»

 Фестиваль «Царь-лук фест» состоялся в Калтымановском сельсовете Иглинского района. Именно там в частных личных подворьях сохранился лук, который прославился благодаря своим уникальным вкусовым качествам.

 Организаторы фестиваля подготовили разнообразную программу. На площади перед Домом культуры были организованы выставочные ряды из блюд, приготовленных с использованием лука: пироги, разносолы, салаты и даже луковые букеты.

Мы участвуем в первый раз. Будет участвовать на разных конкурсах: представление презентации лука, будем петь песню про лук на башкирском языке, также у нас есть пироги, разные салаты, есть букет из лука. В 50-е годы в наш колхоз «Кирова» приехал Мидхат Исхаков и начал развивать овощеводство. Сажали лук во всех полях, сажали капусту, огурцы их обрабатывали и продавали во всех уголках нашей страны.

Лилия Галимьянова, руководитель детского фольклорного ансамбля «Ак Тирма»

Программа фестиваля включала в себя различные конкурсы, к примеру, на самый большой лук и на модный костюм на луковую тематику. А в конкурсе на изготовление винегрета вместе с местными жителями приняли участие глава администрации Иглинского района и глава Калтымановского сельсовета. Перед гостями фестиваля «Царь-лук фест» также выступили алаторские ложкари, творческие коллективы и популярные самодеятельные артисты.

Мы второй год проводим этот праздник. Мы в прошлом году проводили в маленьком окружении, в этом году проводим районного масштаба. Наш Иглинский район славится луководством, когда-то наши совхозы, колхозы были передовые не только в районе, но и в республике по выращиванию лука. Это был совхоз «Алаторский». Мы чтим их труд и продолжаем выращивать. У нас много жителей, которые выращивают и из своего личного подсобного хозяйства обеспечивают горожан иглинским луком.

Флорида Мосейчук, глава Калтымановского сельсовета
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