В Башкирии прошел фестиваль «Царь-лук фест»

Фестиваль
«Царь-лук фест» состоялся в Калтымановском сельсовете Иглинского района. Именно там в частных личных подворьях
сохранился лук, который прославился благодаря своим уникальным вкусовым
качествам.
Организаторы
фестиваля подготовили разнообразную программу. На площади перед Домом культуры
были организованы выставочные ряды из блюд, приготовленных с использованием
лука: пироги, разносолы, салаты и даже луковые букеты.
Мы
участвуем в первый раз. Будет участвовать на разных конкурсах: представление
презентации лука, будем петь песню про лук на башкирском языке, также у нас
есть пироги, разные салаты, есть букет из лука. В 50-е годы в наш колхоз
«Кирова» приехал Мидхат Исхаков и начал развивать овощеводство. Сажали лук во
всех полях, сажали капусту, огурцы их обрабатывали и продавали во всех уголках
нашей страны.Лилия Галимьянова, руководитель детского фольклорного ансамбля «Ак Тирма»
Программа фестиваля включала в себя различные
конкурсы, к примеру, на самый большой лук и на модный костюм на луковую
тематику. А в конкурсе на изготовление винегрета вместе с местными жителями
приняли участие глава администрации Иглинского района и глава Калтымановского
сельсовета. Перед гостями фестиваля «Царь-лук фест» также выступили алаторские
ложкари, творческие коллективы и популярные самодеятельные артисты.
Мы
второй год проводим этот праздник. Мы в прошлом году проводили в маленьком
окружении, в этом году проводим районного масштаба. Наш Иглинский район
славится луководством, когда-то наши совхозы, колхозы были передовые не только
в районе, но и в республике по выращиванию лука. Это был совхоз «Алаторский».
Мы чтим их труд и продолжаем выращивать. У нас много жителей, которые выращивают
и из своего личного подсобного хозяйства обеспечивают горожан иглинским луком.Флорида Мосейчук, глава Калтымановского сельсовета