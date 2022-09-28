В Башкирии прошел фестиваль «Царь-лук фест»

Мы второй год проводим этот праздник. Мы в прошлом году проводили в маленьком окружении, в этом году проводим районного масштаба. Наш Иглинский район славится луководством, когда-то наши совхозы, колхозы были передовые не только в районе, но и в республике по выращиванию лука. Это был совхоз «Алаторский». Мы чтим их труд и продолжаем выращивать. У нас много жителей, которые выращивают и из своего личного подсобного хозяйства обеспечивают горожан иглинским луком.

Флорида Мосейчук, глава Калтымановского сельсовета