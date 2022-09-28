В России приступили к производству электромобилей

Липецкое предприятие «Моторинвест» запустило серийное производство электромобилей. Выпуск начнется под брендом Evolute. Планируется выпустить 2 тысячи автомобилей до конца 2022 года.

Как сообщает Минпромторг РФ, первой моделью производителя стал седан Evolute I-Pro. Электромобиль оснащен тяговой батареей ёмкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км. Мощность двигателя составляет 150 л.с.