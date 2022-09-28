В одном из СНТ в Башкирии удалось решить проблему перебоев с электричеством

В садовом товариществе «Родник» Иглинского района прекратились перебои с электричеством. Многолетнюю проблему удалось решить после того, как садоводы перешли на лицевые счета и заключили договор с сетевой компанией. Теперь каждый собственник платит лишь за ту электроэнергию, что была израсходована на его участке.

Теперь каждый сам за себя. Такому разобщению жители садового товарищества «Родник» рады. Даже дружнее стали, говорят собственники домов. Но чтобы свет горел в каждом доме, необходимо было навести порядок. На общем собрании садоводов было принято решение погасить долг в 8 миллионов рублей – с каждого участка примерно по 10 тысяч. И уже с чистой финансовой историей собственники обратились в сетевую компанию, которая зашла в СНТ. Жители заключили индивидуальные договоры, а обслуживающая организация установила на каждый участок отдельный счётчик.

В Иглинском районе развиваются более сотни садовых товариществ. Сетевая компания ведет переговоры с СНТ.

В апреле по инициативе главы республики прошёл форум садоводов «SMART-садовод». На нужды СНТ впервые были выделены крупные суммы: 100 млн рублей из республиканского бюджета – 50 млн рублей на обустройство подъездных дорог, другая половина – на решение вопросов с электроснабжением. Было принято решение о разработке программы поддержки садоводов.