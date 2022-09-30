В Башкирии утвердили результаты кадастровой оценки имущества

В Минземимущества республики утвердили результаты кадастровой оценки имущества. Теперь каждый правообладатель может запросить информацию о том, как был оценен его объект недвижимости в государственной кадастровой оценке и технической инвентаризации региона.

Граждане и юридические лица, могут обращаться за корректировкой только после внесения изменений в реестр. На сайте www.btirb.ru размещены бланки для заявлений. Обращаться можно и через МФЦ и Госуслуги. С января следующего года кадастровая стоимость недвижимости может быть установлена в размере рыночной стоимости.