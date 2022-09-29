В Уфе рассказали, как трудоустраивают людей с инвалидностью

Как правило, это вакансии, где нужно работать руками. Люди с ОВЗ помогают в творчестве или в быту, наводят порядок. По закону смена длится меньше, но, как говорят сами работодатели, такие люди отличаются добросовестным подходом к обязанностям.
Прилипшие от дождя листья Владислав Поскряков старательно убирает несколько часов в день. Осень добавляет работы. Но смена короче. Мужчина – инвалид. 10 лет назад пострадал от инсульта. Из-за приобретённой болезни свои эмоции выражает короткими фразами. Дворник наводит чистоту на территории отеля.
Организация трудоустроила ещё двух людей с ограниченными возможностями здоровья. Оксана Харисова сейчас проходит стажировку. Официально на работу уже устроена. Женщина всегда трудилась руками. Раньше – в мебельной компании. На смены ездила на велосипеде. И в очередном таком маршруте случайно попала в ДТП.
Для работы людям с ограниченными возможностями здоровья приобрели оборудование. Инструменты и технику сотрудникам с инвалидностью помогает купить государство.
В прошлом году в Башкортостане официально через службу занятости были трудоустроены больше 1,5 тысячи жителей с ограниченными возможностями здоровья. Для работодателей такие сотрудники обретают скорее европейский статус – люди с повышенными потребностями.