В Уфе рассказали, как трудоустраивают людей с инвалидностью

Как правило, это вакансии, где нужно работать руками. Люди с ОВЗ помогают в творчестве или в быту, наводят порядок. По закону смена длится меньше, но, как говорят сами работодатели, такие люди отличаются добросовестным подходом к обязанностям.

Прилипшие от дождя листья Владислав Поскряков старательно убирает несколько часов в день. Осень добавляет работы. Но смена короче. Мужчина – инвалид. 10 лет назад пострадал от инсульта. Из-за приобретённой болезни свои эмоции выражает короткими фразами. Дворник наводит чистоту на территории отеля.

Организация трудоустроила ещё двух людей с ограниченными возможностями здоровья. Оксана Харисова сейчас проходит стажировку. Официально на работу уже устроена. Женщина всегда трудилась руками. Раньше – в мебельной компании. На смены ездила на велосипеде. И в очередном таком маршруте случайно попала в ДТП.

Для работы людям с ограниченными возможностями здоровья приобрели оборудование. Инструменты и технику сотрудникам с инвалидностью помогает купить государство.

Программа реализуется центрами занятости республики и Уфы с 2010 года. В рамках мероприятий работодателям возмещается до 80 тысяч рублей для трудоустройства инвалидов 3 группы, до 100 тысяч – 1-2 групп. Также возмещается до 100 тысяч рублей на инфраструктуру при доступе инвалида к рабочему месту. Наталья Сухарева, начальник отдела по работе с инвалидами Центра занятости населения Республики Башкортостан