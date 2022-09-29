В Башкирии учитель истории в третьем поколении воспитывает пятерых детей

250 лет трудового стажа на семью. Лауреат конкурса «Отцовская доблесть», организованного Общественной палатой республики, продолжает династию учителей. Анатолий Ефимов из Аургазинского района пытается необычным форматом заинтересовать учеников изучением истории. Мужчина вместе с супругой воспитывает пятерых детей.

Его уроки школьники прогуливать не смеют. Хотя Анатолий Ефимов учитель нестрогий. Просто тактика – не удержать учеников, а завлечь. Уроки истории часто превращаются в интерактив. Здесь можно не только узнать об исторических личностях, но и почувствовать себя ими.

Дедушка Анатолия Ефимова, создавая школьный музей, тоже хотел увлечь детей историей. Вместе с учениками в 40-х начал собирать экспонаты, затем дело перешло сыну, тоже учителю, и теперь педагогическую династию продолжил Анатолий Ефимов. Все предметы найдены на территории села. Кинжалы сарматов, которые когда-то здесь проживали, бивень и зуб мамонта. Убранство чувашской избы – все элементы собирали местные жители.

На всю семью Ефимовых трудовой педагогический стаж – больше 250 лет. После уроков Анатолий спешит домой – там дом тоже полон детьми. По семейной традиции праздники проходят в чувашских национальных костюмах. Папу встречают четверо детей. Младший – годовалый сын, пятый ребенок в семье – в это время обычно спит.

Хороший музыкальный слух – это у Ефимовых семейное. Участников набирается на целый ансамбль. Супруги с детьми часто выезжают на конкурсы. Так что вечера нередко проходят в репетициях. А после не помешает плотный ужин. На столе национальные блюда – то, что дети любят больше всего.