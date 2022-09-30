МФЦ Башкирии признали лучшим в России

Лучшая региональная сеть. Башкирский офис МФЦ оценили на российском уровне. В Уфе завершился форум многофункциональных центров. Представители офисов со всей страны собрались на одной площадке для обмена опытом и демонстрации лучших практик. Полторы тысячи сотрудников МФЦ региона задействованы в оказании услуг – сеть считается одной из крупнейших в России.

Лучшая региональная сеть по праву. Номинация в конкурсе была представлена впервые. Башкортостан стал лидером среди крупных сетей страны. Награждение состоялось на шестом по счету Всероссийском форуме МФЦ. Первый центр в республике появился в 2011 году. На сегодняшний день для жителей открыты двери 77 офисов.

Мы все универсалы. От Росреестра до Пенсионного фонда. Человек пришел с одной услугой, может получить перечень. Анастасия Нафикова, ведущий специалист офиса МФЦ

В этом году Башкортостан стал пилотным регионом страны, где можно оформить ИНН без бумажной волокиты. Заявителю достаточно обратиться в многофункциональный центр, а дальше все документы будут сформированы в электронном виде. Такой подход существенно упрощает процедуру, а главное – позволяет сэкономить время и деньги.

Раньше все действия в рамках данной услуги осуществляли сотрудники ФНС, теперь могут и сотрудники МФЦ. Это значительно сократит время предоставления услуги, и все регионы смогут перейти на безбумажный документооборот. Наталья Куприянова, директор МФЦ «Мои документы» Республики Башкортостан

Одна из целей форума – презентация практик, упрощающих жизнь заявителей. Лауреатом стал разработанный Министерством семьи, труда и соцзащиты населения и МФЦ проект: одно заявление – пять пособий. Услуга будет тиражироваться в офисах других регионов.

Мы видим, что сотрудники МФЦ в состоянии заняться оптимизацией новых услуг. Мы договорились, что появятся центры оптимизации на базе МФЦ. Алексей Херсонцев, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития России

В этом году утверждена концепция перехода к предоставлению 24 на 7 услуг без присутствия гражданина. Башкортостан уже приступил к ее реализации. К примеру, появилась экспресс-выдача документов в зоне ресепшен, постаматы уже с готовыми документами по 36 видам услуг, чат-бот в Telegram.

В прошлом году было 103 услуги в цифровом виде. В этом году добавили 30, до конца года еще добавим – это не предел, мы продолжаем работу. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан