МФЦ Башкирии признали лучшим в России

Лучшая региональная сеть. Башкирский офис МФЦ оценили на российском уровне. В Уфе завершился форум многофункциональных центров. Представители офисов со всей страны собрались на одной площадке для обмена опытом и демонстрации лучших практик. Полторы тысячи сотрудников МФЦ региона задействованы в оказании услуг – сеть считается одной из крупнейших в России.
Лучшая региональная сеть по праву. Номинация в конкурсе была представлена впервые. Башкортостан стал лидером среди крупных сетей страны. Награждение состоялось на шестом по счету Всероссийском форуме МФЦ. Первый центр в республике появился в 2011 году. На сегодняшний день для жителей открыты двери 77 офисов.
В этом году Башкортостан стал пилотным регионом страны, где можно оформить ИНН без бумажной волокиты. Заявителю достаточно обратиться в многофункциональный центр, а дальше все документы будут сформированы в электронном виде. Такой подход существенно упрощает процедуру, а главное – позволяет сэкономить время и деньги.
Одна из целей форума – презентация практик, упрощающих жизнь заявителей. Лауреатом стал разработанный Министерством семьи, труда и соцзащиты населения и МФЦ проект: одно заявление – пять пособий. Услуга будет тиражироваться в офисах других регионов.
В этом году утверждена концепция перехода к предоставлению 24 на 7 услуг без присутствия гражданина. Башкортостан уже приступил к ее реализации. К примеру, появилась экспресс-выдача документов в зоне ресепшен, постаматы уже с готовыми документами по 36 видам услуг, чат-бот в Telegram.
Представители Минэкономразвития России и офиса МФЦ посетили Центр управления республикой. Связывают ведомства цели – решать вопросы жителей оперативнее по принципу одного окна или нескольких кликов.