Глава администрации Стерлитамака рассказал о ходе работ по ремонту подъездов

В Стерлитамаке 3а текущий год запланировали провести комплексный ремонт 127 подъездов в 36 МКД. Глава администрации города Рустем Газизов проинспектировал ход ремонтных работ.

Фото №1 - Глава администрации Стерлитамака рассказал о ходе работ по ремонту подъездов

Он выехал на ул. Худайбердина, где ремонтируют подъезды в домах №40 и №42, а также на ул. Мира, где в программу комплексного ремонта попал дом №44.

В пресс-службе МинЖКХ РБ сообщили, что в указанных домах завершена покраска стен в подъездах, замена почтовых ящиков, окон, электрощитков. Кабели уложены в кабель-каналы, но по этой работе есть замечания, как и по качеству покраски стен и состоянию входных групп. Замечания устранят в ближайшее время.

Жители должны выходить из квартиры в чистый и уютный подъезд с качественно сделанным ремонтом.

Рустем Газизов, глава администрации Стерлитамака

Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ 

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