Глава администрации Стерлитамака рассказал о ходе работ по ремонту подъездов

Он выехал на ул. Худайбердина, где ремонтируют подъезды в домах №40 и №42, а также на ул. Мира, где в программу комплексного ремонта попал дом №44.

В пресс-службе МинЖКХ РБ сообщили, что в указанных домах завершена покраска стен в подъездах, замена почтовых ящиков, окон, электрощитков. Кабели уложены в кабель-каналы, но по этой работе есть замечания, как и по качеству покраски стен и состоянию входных групп. Замечания устранят в ближайшее время.