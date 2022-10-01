«Эпохальное событие»: эксперты о выступлении Владимира Путина по итогам референдумов

Наша страна, наша цивилизация, наша культура нужны, прежде всего, нам самим, это наша сущность, наше будущее, то, что делает нас людьми. Не будет возврата к той модели, которую нам пытались навязать. Президент четко сказал, что в 90-ых годах это была катастрофа для страны и для общества, мы многое потеряли и возвращаться туда не хотим. Мы будем идти до конца. Да, мы готовы к договоренностям, к миру, но реалии таковы что, те регионы, которыре ощущуют себя россйскими, будут в России и другого варианта нет. Хотят ли этого с другой стороны или нет, но это реальность, и мы ее будем жестко отстаивать. Понятно, что нас проверяют на излом - выдержим мы или нет, но люди хотят, чтобы у них было будущее, чтобы это будущее было не формате раздробленной страны, а в большом консолидированном обществе, в большой стране, которую уважают. Чтобы это будущее позволяло нам оставаться теми, кто мы есть, не предавать своих предков, свою историю , не предавать будущее своих детей, чтобы они могли самостоятельно принимать решения: как им жить дальше, куда пойдет страна, как будет развиваться наша экономика, как будет формироваться наше общество.Еще один момент был сказан четко: мы становимся лидерами для тех стран и народов, которые тоже хотят быть самостоятельными, видят свой исторический путь и ориентируются на свои традиционные ценности. Мы никому не навязываем нашу позицию, наши ценности, мы с большим уважением относимся ко всем другим культурам, народам. У нас нет ненависти, мы предлагаем равноправное сотрудничество. Эти принципиальные позиции являются основополагающими, и отступать от них мы не будем.

Владимир Савченко, политолог