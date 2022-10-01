«Эпохальное событие»: эксперты о выступлении Владимира Путина по итогам референдумов
В России 30 сентября все внимание было приковано к трансляции
с церемонии подписания договоров о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР,
ДНР, Херсонской и запорожской областей.
Договоры были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным и
главами указанных территорий, которые теперь стали российскими субъектами.
Эксперты из Башкирии высказали свое мнение об этом событии.
По мнению заслуженного врача Башкирии и депутата Госдумы
Риммы Утяшевой, этот момент является по-настоящему значимым.
Сегодня произошло историческое, эпохальное событие! Огромное
счастье и честь, что мы являемся свидетелями и живем в такое время. Слезы
потекли. Мы ничего не берем чужого, это наша страна, наша земля и
волеизъявление народа. Мы великая Россия! Страна наша и так могучая, но
станет еще сильней. Мы восстановим города, построим дома и дороги, будет
промышленность, все будет хорошо. Я давно живу на свете, много чего было,
но это успех нашего государства, для меня это самое великое событие. Горжусь,
что мы своим трудом, своими достижениями, своей волей к победе пришли к этому
дню, что жители этих регионов поверили нам и возвращаются домой.
Римма Утяшева, заслуженный врач РБ, депутат Госдумы
Журналист и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова уверена, что
это выступление Владимира Путина войдет в историю. В тот момент Эльвира
Аиткулова находилась в зале.
Находясь в зале, могу сказать, что был большой эмоциональный подъем, там были представители освобожденных территорий, было много коллег, которые побывали в зоне боевых действий. Каждый из них видел, насколько дорога цена за сегодняшний финал, как долго люди этого ждали. Поэтому речь президента неоднократно прерывалась аплодисментами, зал поднимался с места.Неожиданных заявлений не было. Все, о чем говорил президент, он системно и планомерно повторяет: о цивилизационной роли нашей страны. Он обратил внимание на то, как Запад под обертками прав и свобод пытается манипулировать миром. Общий посыл президента неизменен: мы выполняем миссию, восстанавливаем историческую справедливость и территории, которые проголосовали за присоединение к российской федерации, и которые много лет этого ждали.Выступление президента невозможно было слушать без соучастия,
потому что вся история происходит на наших глазах. Нам еще предстоит осмыслить,
свыкнуться с мыслью, что мы стали на четыре субъекта больше, мощнее. И,
конечно, нам, депутатам, предстоит много работать в части
законодательного обеспечения (я работала в парламенте региона в тот
период, когда мы помогали Крыму приводить законодательство в соответствии с
федеральным). Нам предстоит отстроить разрушенные города, завершить специальную
военную операцию, защищать нашу большую общую страну. Это будет непростой путь,
но сейчас важно каждому из нас на своем месте делать то, что он должен,
помогать нашим ребятам, которые сегодня на передовой. И все у нас получится,
потому что: «За нами правда, за нами Россия!».
Эльвира Аиткулова, журналист, депутат Госдумы
Как отметил председатель Госсобрания – Курултая Башкирии
Константин Толкачев, договоры были подписаны по итогам высказанного
волеизъявления тех граждан, которые проживают в ЛНР, ДНР, Запорожской и
Херсонской областях.
Эти территории сами выступили инициаторами безотлагательного
проведения референдума. Опасаясь мести и кровавых репрессий со стороны
украинского режима, люди увидели защиту в России, в Вооруженных Силах нашей
страны. И они эту защиту обрели. Восьмилетняя история геноцида и притеснений
подошла к логическому финалу: люди четко заявили о своем нежелании быть во
власти преступного режима и сделали свободный выбор в пользу России.
Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания – Курултая РБ
Также свое мнение высказал и сопредседатель «Народного фронта» в
Башкирии Шамиль Валеев. Он считает, что у мира никак не может быть единой страны-руководителя.
Иногда мне кажется, что Президент России знает какую-то
слабую точку в западном мироустройстве, ткнув в которую в нужный момент, можно
развалить существующие несправедливые отношения на планете. Видимо, этот момент
настал. Полгода скоординированных санкций против России показали, что у
европейских стран нет никакого суверенитета, они поступают так, как им велят
иностранцы и никем не избранные бюрократы — поначалу это удивляло, теперь
вызывает возмущение и сочувствие одновременно. У мира не может быть
страны-«руководителя», который определяет кому, когда и что делать, какими
деньгами пользоваться. Мир может быть только многополярным, справедливым и
равноправным: мы приходим к осознанию этого в тревоге за тех, кто сейчас на
передовой защищает нас, и с надеждой на то, что период глобальных трансформаций
пройдет быстро сделает мир безопасным и справедливым. А население четырех
исторических областей Российской Империи свой выбор в пользу возвращения домой
выстрадало и заслуживает уважения.
Шамиль Валеев, сопредседатель «Народного фронта» в РБ
Политого Владимир Савченко добавил, что в словах Владимира Путина
был озвучен главный ответ на вопрос о том, в чем же идея нашей страны и нашего
общества. Как отметил эксперт, идея в том, чтобы быть со своим народом.
Наша страна, наша цивилизация, наша культура нужны, прежде
всего, нам самим, это наша сущность, наше будущее, то, что делает нас людьми.
Не будет возврата к той модели, которую нам пытались навязать. Президент четко
сказал, что в 90-ых годах это была катастрофа для страны и для общества, мы
многое потеряли и возвращаться туда не хотим. Мы будем идти до конца. Да, мы
готовы к договоренностям, к миру, но реалии таковы что, те регионы, которыре
ощущуют себя россйскими, будут в России и другого варианта нет. Хотят ли этого
с другой стороны или нет, но это реальность, и мы ее будем жестко
отстаивать. Понятно, что нас проверяют на излом - выдержим мы или нет, но
люди хотят, чтобы у них было будущее, чтобы это будущее было не формате
раздробленной страны, а в большом консолидированном обществе, в большой стране,
которую уважают. Чтобы это будущее позволяло нам оставаться теми, кто мы есть,
не предавать своих предков, свою историю , не предавать будущее своих детей,
чтобы они могли самостоятельно принимать решения: как им жить дальше, куда
пойдет страна, как будет развиваться наша экономика, как будет формироваться
наше общество.Еще один момент был сказан четко: мы становимся лидерами для тех стран и народов, которые тоже хотят быть самостоятельными, видят свой исторический путь и ориентируются на свои традиционные ценности. Мы никому не навязываем нашу позицию, наши ценности, мы с большим уважением относимся ко всем другим культурам, народам. У нас нет ненависти, мы предлагаем равноправное сотрудничество. Эти принципиальные позиции являются основополагающими, и отступать от них мы не будем.
Владимир Савченко, политолог
Ранее своим мнением поделился и Глава Башкирии Радий Хабиров.
Для многих людей это очень важное, личное, эмоциональное
решение. Я в этом процессе с 2014 года и многих людей, которые боролись, чтобы
быть в составе России, знаю. Руководителей и простых людей. Я сегодня видел их
в зале. Считаю, что на самом деле сегодня произошло одно из самых ярких
исторических событий в истории нашей страны, в истории тех людей, которые жили
на этих четырех территориях Украины. Сейчас это Россия, они вошли в состав
великой державы. Самое главное — то, что они вошли не просто так, они боролись
за это. Сегодня историческая справедливость восторжествовала.