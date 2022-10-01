В Кумертау началась подготовка к ликвидации несанкционированной свалки

В Башкирии запланировано ликвидировать несанкционированные свалки на территории Стерлитамака, Сибая, а также Кумертау. В последнем городе началась подготовка к работам.

По информации Минэкологии Башкирии, свалка в Кумертау была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация этой свалки будет проводиться в рамках регионального проекта «Чистая страна».

На данный момент готовится соответствующая проектная документация. Ежемесячно проводится мониторинг текущего состояния несанкционированной свалки, а также контроль за недопущением размещения на ней новых отходов. В работе также используются квадрокоптеры.