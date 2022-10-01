Бабушка-геймер и творческая заводчанка: истории пенсионерок из Башкирии

Сегодня представители старшего поколения – в центре внимания. 1 октября в России отмечается День пожилых людей. Наш сюжет о ярких людях «серебряного возраста» – заводчанке с творческой душой и бабушке-геймере. Что помогает им сохранять молодость души?

Заводчанка с творческой душой. Она и на пенсии старается выглядеть элегантно: платье, украшение с акцентом и аккуратная укладка. Её легко узнать в красавице, смотрящей с фотографий. Вот уж для кого точно поэзия – жизнь. Ведь именно стихи любимых поэтов когда-то её буквально возродили. Долгое время Людмила Михайловна не могла говорить – последствия инсульта. Отвоевать свой голос у болезни помогла любимая поэзия.

В репертуаре пожилой женщины десятки стихотворений поэтов Серебряного века. И, несмотря на почтенный возраст, читает их она наизусть. Людмила Михайловна старается цвести и в 83. Выращивание цветов, кстати, ещё одно её хобби.

Целый мир в мониторе компьютера. Выйти из дома Анисе Сабитовне удается нечасто. В свое время с мужем-геологом объездила весь Советский Союз. Это сейчас хронические болезни не отпускают погулять. А вот в играх она может быть и строителем, и завоевателем. Геймер со стажем даст фору молодым.