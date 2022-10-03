В Башкирии изменилась схема движения автобуса №253

Пресс-служба предприятия «Башавтотранс» сообщает об изменении схемы движения автобуса №253. Автобус следует от села Кармаскалы до Южного автовокзала в Уфе.
В пределах Кармаскалов маршрут в обоих направлениях теперь следует по ул. Султан-Галиева—ул. Худайбердина—ул. Рафикова—ул. Парковая с выездом на автодорогу 80К-031 «Уфа-Инзер».
Остановки на пути автобуса — КП Кармаскалы (ул. Султан-Галиева), Аптека (ул.Худайбердина), магазин «Юлдаш» (ул. Парковая в прямом направлении) и ТЦ «Уныш» (ул. Парковая в обратном направлении).