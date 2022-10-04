В России увеличится максимальный размер больничного

В 2023 году в России будет увеличен максимальный размер больничного. Об этом сообщили представители министерства труда РФ.
Максимальная сумма пособия в следующем году составит 83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка), 66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка) и 49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа сотрудника. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет в 2022 году составляет 78 207 рублей за полный календарный месяц.