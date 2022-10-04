В России увеличится максимальный размер больничного

Максимальная сумма пособия в следующем году составит 83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка), 66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка) и 49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).