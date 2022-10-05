В школах Уфы хотят ограничить доступ с помощью магнитных замков

В башкирской столице планируют ограничить доступ на территорию школ с помощью установки на калитки магнитных звонков. Данная мера является не единственной по обеспечению безопасности в учебных заведениях. Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о принятии решения полностью запретить доступ в школы кого-либо кроме работников и учеников.

Запрет будет распространяться даже на родителей учеников. Новая мера, которую сегодня озвучил начальник отдела образования города Уфы Азат Батыршин, заключается в установке магнитных замков на калитки школ.