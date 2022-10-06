В поселке под Уфой разгорается скандал из-за шлагбаума

Жители села Акбердино оказались в заточении. Территория вокруг нескольких домов оказалась застроена коттеджными поселками, управляющая компания одного из жилых комплексов установила пропускной пункт у единственной дороги, ведущей к селу. Теперь за проезд нужно платить. Жители некогда одного сельского поселения разделились на два враждующих лагеря. Доходит и до рукоприкладства.

Несмотря на холодную погоду, атмосфера в Акбердино стабильно горячая. Яблоком раздора между жителями стал шлагбаум на единственной дороге, по которой часть селян может заезжать и выезжать из населенного пункта. Совсем недавно в Иглинском районе появилась своя столица моды – жилой комплекс «Милан». Бразды правления взял на себя местный предприниматель: основал управляющую компанию, проложил несколько сотен метров асфальта и установил пропускной пункт. Тот, кто не платит, не проедет.

Мой участок расположен внутри вновь образовавшегося поселка «Милан». Со мной никто не согласовывал установку шлагбаума, когда мы приехали всей семьей к себе, увидели вот это препятствие. Позвонили по номеру телефона, нам сказали заключать договор. Дина Бахтиярова, жительница с. Акбердино

Цена договора – 800 рублей. Но помимо платы за шлагбаум, жители села, не проживающие в Милане, по документу оплачивают еще и содержание дороги. Предприниматель, установивший тариф, законы не нарушает, ведь территория действительно в его собственности, да и жители комплекса его поддерживают.

Все наши жители за дорогу, за шлагбаум, за безопасность. Дарья Руднева, жительница жилого комплекса «Милан»

Но практика доказала, что шлагбаум в этом комплексе – не показатель безопасности. Ситуация дошла до уголовных разбирательств. Некоторые жители села, не согласившись на такие условия, решают действовать по-своему. Со слов директора управляющей компании, шлагбаум ломали уже не один раз, правда и предприниматель со своей стороны показал не совсем дипломатичную реакцию. Дело дошло до рукоприкладства.

Он неоднократно меня толкал в ходе разговора и потом ему видимо, что-то не понравилось, он меня по голове ударил. Вчера провели судмедэкспертизу и зафиксировали. Здесь на носу у меня видны ссадины от его действий, от его рук. Ренат Муратшин, житель с. Акбердино

Придумал, что я ему как-то угрожаю. На самом деле угрожает он мне и безопасности моей семьи, в мой адрес неоднократно были угрозы. Он мне звонил и говорил: «Я откручу тебе голову». Николай Хорошун, директор управляющей компании

Но если убрать лирику, то для жителей нескольких домов, которые граничат с двумя коттеджными поселками, это действительно единственный путь, по крайней мере, наземный. И судя по кадастровой выписке, у селян "в заточении" есть объездная дорога. Правда, существует она только на бумаге.

По документам, на которые ссылается управляющая компания Милана, жители Акбердино должны и могут ездить по этой дороге. Но как можно заметить, проезд здесь перекрыт, установлены деревянные конусы и металлическое ограждение, а за ним уже другой коттеджный поселок, откуда выезд тоже закрыт.

Это далеко не первый земельный спор в районе. Власти Башкортостана до сих пор судятся с бывшим главой муниципалитета Ришатом Исхаковым, у которого сомнительным образом во время его правления оказалось в собственности несколько тысяч гектаров площадей, в том числе и в Акбердино. Нынешнее руководство района обещает разобраться в ситуации с жителями, которые стали заложниками частных дорог.

Если сейчас, например, эта территория не частная, где мы можем проезд организовать – этот вопрос будет рассмотрен и обязательно решен. Сроки надо сейчас понять, что там именно нужно делать. Если связанно с какими-то строительно-монтажными работами, то определим срок. А если это просто плановый вопрос, то это быстрее решится. Гафур Кульмурзин, заместитель главы администрации Иглинского района по строительству и дорожной деятельности