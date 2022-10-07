В Башкирии назвали имена лауреатов госпремии в области науки и техники

В Башкирии назвали имена лауреатов государственной премии в области науки и техники за 2020 и 2021 годы. 7 октября руководитель администрации главы республики Максим Забелин вручил награды молодым учёным.
Премия в области технических наук за научно-исследовательскую работу «Разработка технологии роботизированной сварки корпусного узла авиационного двигателя нового поколения - перспективный двигатель тягой 14 тонн» получил коллектив ученых Уфимского авиационного университета: Муругова Оксана Владимировна и Галимов Виталий Рустемович.
Премия в области естественных наук была присуждена коллективу авторов Башкирского государственного аграрного университета - Мифтахову Ильнуру Ринатовичу и Шафеевой Элине Ильгизовне за цикл научно-исследовательских работ «Разработка и внедрение цифровых технологий, позволяющих восстановить плодородие земель и обеспечить продовольственную безопасность Республики Башкортостан».
Премия в сфере гуманитарных наук вручена аспиранту Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы Минко Эльзе Анатольевне за научно-исследовательскую работу «БОС-технологии в комплексной реабилитации пациентов после аортокоронарного шунтирования».
В соответствии с поручением Главы республики, конкурс на присуждение госпремий в области науки и техники теперь будет проводиться ежегодно с увеличенным объемом финансирования до 1 млн рублей.
Фото: сайт правительства РБ.