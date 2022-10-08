В Уфе временно приостановят движение некоторых трамваев и троллейбусов

В Уфе 8 октября с 10 до 12 часов будет временно приостановлено движение некоторого электротранспорта. Об этом сообщили в городской мэрии.

Приостановка движения коснется трамваев №1 «Железнодорожный вокзал – Санаторий «Зеленая роща» и №10 «Железнодорожный вокзал – Госцирк». Также временно не будет курсировать троллейбусный маршрут №2 «Северный автовокзал – Ледовый дворец «Уфа-Арена».

По информации уфимской администрации, это связано с ремонтом дорожного полотна на бульваре Ибрагимова. К временным неудобствам горожан просят отнестись с пониманием.