В Башкирии завершили большую часть работ по ремонту систем электроснабжения в МКД

В Башкирии в этом году было запланировано провести капитальный ремонт систем электроснабжения в 67 домах. По сообщению Регоператора РБ, на данный момент в 46 домах ремонтные работы завершились, в 18 – продолжаются.

Всего, по данным Регоператора РБ, в период с 2014 по 2021 года были капитально отремонтированы системы электроснабжения в 823 МКД.

Среди инженерных систем многоквартирного дома важной для собственников жилья является система электроснабжения. Помимо того, что внутридомовые электросети должны работать бесперебойно, выдерживая все возрастающие на них нагрузки, огромное значение имеет возможность понизить издержки на электроэнергию в доме. Пресс-служба Регоператора РБ

В ходе капремонта производится несколько видов работ: замена электросетей для питания электрооборудования лифтов, вводного распределительного устройства, щитов, внутридомовых разводящих магистралей, осветительных приборов на энергосберегающие светильники и другое.