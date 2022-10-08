В Башкирии завершили большую часть работ по ремонту систем электроснабжения в МКД

В Башкирии в этом году было запланировано провести капитальный ремонт систем электроснабжения в 67 домах. По сообщению Регоператора РБ, на данный момент в 46 домах ремонтные работы завершились, в 18 – продолжаются.
Всего, по данным Регоператора РБ, в период с 2014 по 2021 года были капитально отремонтированы системы электроснабжения в 823 МКД.
В ходе капремонта производится несколько видов работ: замена электросетей для питания электрооборудования лифтов, вводного распределительного устройства, щитов, внутридомовых разводящих магистралей, осветительных приборов на энергосберегающие светильники и другое.
Фото: пресс-служба Регоператора РБ