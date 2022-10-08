В Уфе на ул. Новороссийской завершается дорожный ремонт

В Уфе на ул. Новороссийской в этом году проводятся ремонтные работы. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать три километра проезжей части с частичным ремонтом тротуаров.

Дорожные работы стартовали в апреле этого года. В администрации Уфы сообщили, что 7 октября подрядная организация начала укладывать финишный слой асфальтового покрытия.

Отмечено, что во время выполнения дорожных работ на ул. Новороссийской будет затруднено движение транспорта. Водителей просят выбирать объездные пути заранее.