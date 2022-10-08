В Уфе продолжается высадка деревьев в рамках акции «Зеленая Башкирия»

Мы ждем ребят с победой, ждем, чтобы они смогли в этот сквер прийти со своими семьями. Отдельно хочу сказать, что вопросы благоустройства в Октябрьском районе под контролем. Большой объект в этом году - парк «Кашкадан».

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России