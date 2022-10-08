В Уфе продолжается высадка деревьев в рамках акции «Зеленая Башкирия»

На новой «Аллее возвращения домой» по улице Комсомольской в Уфе продолжилась высадка деревьев в рамках экологической акции «Зелёная Башкирия». Чтобы они лучше прижились, высадили не маленькие саженцы, а крупномеры.
Напомним, что 30 сентября глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев открыл новую «Аллею возвращения домой». Тогда были высажены боле 130 лип и черёмух. Стоит отметить, что наряду с озеленением территорию благоустроили: вдоль зоны отдыха установили удобные скамейки, на которые можно присесть, чтобы полюбоваться видом.