В Уфе продолжается высадка деревьев в рамках акции «Зеленая Башкирия»

На новой «Аллее возвращения домой» по улице Комсомольской в Уфе продолжилась высадка деревьев в рамках экологической акции «Зелёная Башкирия». Чтобы они лучше прижились, высадили не маленькие саженцы, а крупномеры.

Напомним, что 30 сентября глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев открыл новую «Аллею возвращения домой». Тогда были высажены боле 130 лип и черёмух. Стоит отметить, что наряду с озеленением территорию благоустроили: вдоль зоны отдыха установили удобные скамейки, на которые можно присесть, чтобы полюбоваться видом.

Мы ждем ребят с победой, ждем, чтобы они смогли в этот сквер прийти со своими семьями. Отдельно хочу сказать, что вопросы благоустройства в Октябрьском районе под контролем. Большой объект в этом году - парк «Кашкадан». 

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Мы продолжаем высадку деревьев на этой аллее. Неделю назад мы посадили ряд лип и ряд черемух. Мы также продолжаем благоустраивать прилегающую территорию улицы Комсомольской. 

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы
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