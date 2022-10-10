В Уфе завершаются работы по установке памятника генералу Шаймуратову

Строительство началось в апреле. 9 мая в основание памятника была заложена гильза с землей из памятных мест Башкортостана и с места гибели генерала в Луганщине. Горсть земли с Донбасса привёз Глава Башкортостана. Как отметил Радий Хабиров, этот памятник – дань уважения не только генералу Шаймуратову и 112-й Башкавдивизии, но и всем погибшим в боях за Родину. Это один из самых больших постаментов в республике. Его высота составляет 15 метров. Высота самого всадника – семь метров, а весит он 13,5 тонн. На весь ансамбль ушло 25 тонн бронзы. Выбор проекта памятника Минигали Шаймуратову проходил в виде открытого конкурса, победителем которого стал скульптор Салават Щербаков.