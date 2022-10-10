В Уфе завершаются работы по установке памятника генералу Шаймуратову

На Советской площади в Уфе завершаются работы по установке памятника Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову. Открытие монументального комплекса состоится 11 октября, в День Республики.

Строительство началось в апреле. 9 мая в основание памятника была заложена гильза с землей из памятных мест Башкортостана и с места гибели генерала в Луганщине. Горсть земли с Донбасса привёз Глава Башкортостана. Как отметил Радий Хабиров, этот памятник – дань уважения не только генералу Шаймуратову и 112-й Башкавдивизии, но и всем погибшим в боях за Родину. Это один из самых больших постаментов в республике. Его высота составляет 15 метров. Высота самого всадника – семь метров, а весит он 13,5 тонн. На весь ансамбль ушло 25 тонн бронзы. Выбор проекта памятника Минигали Шаймуратову проходил в виде открытого конкурса, победителем которого стал скульптор Салават Щербаков.

Тут всего очень много. И история Шаймуратова, его личного подвига, подвига всей дивизии. Она у нас здесь отражена, дошли до Берлина. Показан боевой путь. Его биография отражена, Шаймуратова, и в целом предков башкир, которые воевали с Наполеоном. Были постоянно подвиги, потому что это народ-воин.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России

На открытии в День республики прямую трансляцию церемонии покажет БСТ. Глава Башкортостана Радий Хабиров также пригласил всех желающих увидеть церемонию открытия лично, придя на Советскую площадь.

Мы делали его всем миром. Это большое событие и дань уважения всем, кто пал в боях за нашу Родину. Всех приглашаю 11 октября, в День Республики, на Советскую площадь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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