В Башкирии герои-летчики получили ордена Мужества

10 октября в Башкирии Радий Хабиров вручил ордена Мужества героям-летчикам. Награждение состоялось накануне Дня республики.

Фото №1 - В Башкирии герои-летчики получили ордена Мужества

Ордена были вручены членам экипажа воздушного судна Ту-134 авиакомпании «Башкирские авиалинии», ветеранам авиации Владимиру Былде (посмертно), Салавату Хабирову, Константину Бузанову и Петру Филипову.

23 августа 1996 года пилотам удалось посадить самолёт с горящим двигателем. Все пассажиры были спасены. Тогда подвиг героев оказался незамеченным, и только через 26 лет после происшествия заслуги башкирского экипажа были отмечены. ИА «Башинформ» рассказало про подвиг лётчиков.

Сегодня мы вручаем особую награду – орден Мужества нашим героям-летчикам. Командир самолета Ту-134 Владимир Анатольевич Былда вместе со вторым пилотом Константином Васильевичем Бузановым, штурманом Салаватом Сафиевичем Хабировым, бортмехаником Петром Никитичем Филиповым в 1996 году совершили настоящий подвиг – спасли пассажиров самолета Ту-134, когда столкновение со стаей птиц могло привести к гибели лайнера. Мгновенная реакция и правильные действия экипажа позволили избежать катастрофы и благополучно посадить самолет. К сожалению, одна награда нашла своего героя посмертно. Командира лайнера Владимира Анатольевича уже много лет нет в живых. Мы будем хранить память о нем в наших сердцах. Ветераны авиации Константин Васильевич, Салават Сафиевич и Петр Никитич сегодня с нами в этом зале. От души поздравляю вас с заслуженной наградойю

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Дочь командира лайнера Наталья Былда отметила, что сегодня для нее приятное и волнительное событие.

Спустя столько лет награда нашла своих героев. Огромное спасибо настойчивости Главы Башкортостана, который своими усилиями добился того, чтобы наши летчики были награждены за свой подвиг. Мой отец был мужественным и справедливым человеком и всегда добивался своих целей. Я горжусь своим папой.

Наталья Былда

По словам второго пилота Константина Бузанова, хоть и прошло уже столько лет после того полета, он до сих пор перед глазами.

Конечно, волнение, может, и было, но мы же привыкли отрабатывать внештатные ситуации. Однако все-таки реальность - это другое. Наша «тушка» столкнулась в тот день со стаей бакланов. Одна из птиц угодила в левый двигатель. Удар был такой силы, что титановые лопатки турбины погнулись и раскрошились, вместо двигателя осталась пустая «бочка». Горящие части упали в сухую траву, от чего загорелось летное поле. Командир принял решение совершить аварийную посадку. Эмоций не было, все принималось автоматически, но эти 18 минут полета мы запомнили надолго. Сегодня нам приятно и почетно получать столь высокую награду нашей страны, жалко только, конечно, что сегодня нет с нами нашего командира.

Константин Бузанов
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Штурман Салават Хабиров и бортмеханик Петр Филипов рассказали, что тогда экипаж работал как единое целое, как одна команда и цена ошибки одного могла привести к гибели экипажа и пассажиров.

Мы прежде всего выполняли свою работу и героями себя не считали. Главное, мы посадили самолет и все пассажиры остались живы и здоровы. Ну, а сегодня, конечно, волнительно и очень приятно получать орден Мужества.

Салават Хабиров

О том, что Башкортостан помнит и чтит своих героев, Глава республики Радий Хабиров заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это был прецедент, таких наград для своих земляков - героев Великой Отечественной войны - не добивался никто. Благодаря поддержке Радия Хабирова в Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова - уроженца Уфы, знаменитого исследователя Арктики. Радий Хабиров стал инициатором создания музея «возвращенных имен», где будут собраны материалы о выдающихся личностях, рожденных и работавших в Башкирии. «Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей, нашей республики и истории», - говорит Радий Хабиров.

Родина вас не забудет - избитая фраза, которую произносят, чтобы мотивировать людей на подвиги. К сожалению, чаще всего обещания остаются всего лишь словами. Но в Башкирии по-другому. В первую очередь благодаря позиции Главы региона Радия Хабирова. Именно он инициировал появление музея забытых имён. Уже создан и принял более 20 тысяч посетителей музей полярников имени Альбанова. Идёт работа по увековечиванию памяти Карима Хакимова. Про Звезду Героя и открытие памятника Минигалу Шаймуратову я уже не говорю. Историческая справедливость восстановлена. То же самое можно сказать и про подвиг наших летчиков, благодаря которым не случилось трагедии 26 лет назад. На этих примерах растут наши дети. И нам есть чем гордиться.

 Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты РБ

Общественный деятель и журналист Шамиль Валеев считает, что подвиги наших земляков должны быть вписаны яркими страницами в историю Башкортостана.

Музей возвращенных и забытых имен республики, над созданием которого идет активная работа, я думаю, раскроет нам доселе неизвестных героев и героические страницы Башкортостана. Это важно для молодого поколения, которое должно учиться любить страну на их примерах.

Шамиль Валеев, общественный деятель и журналист

Фото: ИА Башинформ. 

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