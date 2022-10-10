В Башкирии герои-летчики получили ордена Мужества

Конечно, волнение, может, и было, но мы же привыкли отрабатывать внештатные ситуации. Однако все-таки реальность - это другое. Наша «тушка» столкнулась в тот день со стаей бакланов. Одна из птиц угодила в левый двигатель. Удар был такой силы, что титановые лопатки турбины погнулись и раскрошились, вместо двигателя осталась пустая «бочка». Горящие части упали в сухую траву, от чего загорелось летное поле. Командир принял решение совершить аварийную посадку. Эмоций не было, все принималось автоматически, но эти 18 минут полета мы запомнили надолго. Сегодня нам приятно и почетно получать столь высокую награду нашей страны, жалко только, конечно, что сегодня нет с нами нашего командира.

Константин Бузанов