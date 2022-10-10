В Башкирии герои-летчики получили ордена Мужества

10 октября в Башкирии Радий Хабиров вручил ордена Мужества героям-летчикам. Награждение состоялось накануне Дня республики.
Ордена были вручены членам экипажа воздушного судна Ту-134 авиакомпании «Башкирские авиалинии», ветеранам авиации Владимиру Былде (посмертно), Салавату Хабирову, Константину Бузанову и Петру Филипову.
23 августа 1996 года пилотам удалось посадить самолёт с горящим двигателем. Все пассажиры были спасены. Тогда подвиг героев оказался незамеченным, и только через 26 лет после происшествия заслуги башкирского экипажа были отмечены. ИА «Башинформ» рассказало про подвиг лётчиков.
Дочь командира лайнера Наталья Былда отметила, что сегодня для нее приятное и волнительное событие.
По словам второго пилота Константина Бузанова, хоть и прошло уже столько лет после того полета, он до сих пор перед глазами.
Штурман Салават Хабиров и бортмеханик Петр Филипов рассказали, что тогда экипаж работал как единое целое, как одна команда и цена ошибки одного могла привести к гибели экипажа и пассажиров.
О том, что Башкортостан помнит и чтит своих героев, Глава республики Радий Хабиров заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это был прецедент, таких наград для своих земляков - героев Великой Отечественной войны - не добивался никто. Благодаря поддержке Радия Хабирова в Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова - уроженца Уфы, знаменитого исследователя Арктики. Радий Хабиров стал инициатором создания музея «возвращенных имен», где будут собраны материалы о выдающихся личностях, рожденных и работавших в Башкирии. «Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей, нашей республики и истории», - говорит Радий Хабиров.
Общественный деятель и журналист Шамиль Валеев считает, что подвиги наших земляков должны быть вписаны яркими страницами в историю Башкортостана.
Фото: ИА Башинформ.