Молодые предприниматели Башкирии могут получить до полумиллиона рублей на развитие бизнеса

Молодые предприниматели могут получить до полумиллиона рублей на развитие бизнеса. Сумма поддержки, на которую могут претендовать молодые участники бизнес-рынка, начинается от 100 тысяч рублей.
Получить от государства на безвозмездной основе деньги также могут бизнесмены, предприятия которых получили статус социальных и вошли в специализированный реестр. Средства гранта можно направить на оплату аренды и ремонт нежилого помещения, приобретение оргтехники, франшизы, оплату связи, а также приобретение необходимых расходных материалов. Главное условие – собственные вложения грантополучателя в проект должны составлять не менее не менее половины от размера расходов.
Сейчас в республике в малом и среднем бизнесе задействовано свыше 544 тысяч человек. С начала года прирост участников в этой сфере увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом. Такие данные на пресс-конференции озвучили представители Министерства предпринимательства и туризма. Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Башкирии за восемь месяцев текущего года составили 10 млрд рублей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.