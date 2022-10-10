Молодые предприниматели Башкирии могут получить до полумиллиона рублей на развитие бизнеса

Сейчас в республике в малом и среднем бизнесе задействовано свыше 544 тысяч человек. С начала года прирост участников в этой сфере увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом. Такие данные на пресс-конференции озвучили представители Министерства предпринимательства и туризма. Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Башкирии за восемь месяцев текущего года составили 10 млрд рублей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.