В Башкирии были обнаружены уникальные рукописи о последних часах жизни генерала Шаймуратова

«Самый тяжёлый будет момент, когда все мы будем лишены возможности оказать помощь друг другу, особенно раненым бойцам, может случиться такое положение, что часть дивизии перейдёт, то есть прорвётся через линию обороны, а часть останется на территории врага, так как разрыв в обороне противника может быстро сомкнуться». О себе он при этом сказал: «Если я окажусь в безвыходным случае, то вот будет мой выход (при этом он указал на имевшийся при нём пистолет). Пусть фашисты не мечтают получить меня живым. Чтобы я, бывший батрак, старший командир, а теперь генерал мог опозорить собой Красную Армию. Этого я не могу допустить».