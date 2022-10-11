В Башкирии были обнаружены уникальные рукописи о последних часах жизни генерала Шаймуратова

В Башкирии обнаружили старые записи о последних часах жизни генерала Минигали Шаймуратова. Воспоминания из дневников принадлежат двоюродному деду Михаила Ильича Кузнецова, который нес службу в Башкавдивизии начальником Особого отдела и был очевидцем гибели Шаймуратова под Луганском.
Уникальные документы стали доступны общественности благодаря председателю правления регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана и ветеранов специальных военных операций», члену Общественной палаты Башкирии Дмитрию Глушко.
Ранее рукописи были найдены внуком Михаила Ильича. Публикуем дословно запись о последних часах жизни Шаймуратова:
«Находясь в рейде в глубоком тылу противника, башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Шаймуратова вела ожесточённые бои, нанося противнику громадный ущерб в живой силе, технике, транспорте. Поэтому немецкое командование решило уничтожить наши части и бросило на нас несколько стрелковых дивизий, танковые и мотострелковые части, авиацию. Однако дивизия продолжала ежедневно наносить сокрушительные удары немецким войскам.
Двадцать первого февраля 1943 года дивизия в течение суток вела бой на станции Петровское и нанесла большой урон немецким войскам, причём было разрушено железнодорожное полотно, уничтожены железнодорожные составы (поезда).
22 февраля 1943 года вечером находились на шахте номер 152 (Донбасс). Часов в 8-9 вечера по наступлению темноты я зашёл к генералу Шаймуратову, чтобы доложить ему результаты дня. Шаймуратов в это время находился в маленьком домике одного из рабочих шахты. После официальных разговоров Шаймуратов пригласил меня поужинать вместе с ним и сказал: «Сейчас подкрепимся и через несколько часов нам придётся выполнять одну из самых тяжёлых задач, то есть вывести дивизию из тыла противника».
Как командир, уже имевший случаи выхода из рейдов, стал делиться со мной своим опытом, указывать на трудности, с которыми мы можем встретиться. Причём очень беспокоился о том, хватит ли стойкости, решительности и физических сил у бойцов и командиров в решающий момент при выходе. Так как предполагался жестокий бой с преследующими нас немецкими частями и одновременно бой при прорыве укрепленной линии обороны противника.
«Самый тяжёлый будет момент, когда все мы будем лишены возможности оказать помощь друг другу, особенно раненым бойцам, может случиться такое положение, что часть дивизии перейдёт, то есть прорвётся через линию обороны, а часть останется на территории врага, так как разрыв в обороне противника может быстро сомкнуться». О себе он при этом сказал: «Если я окажусь в безвыходным случае, то вот будет мой выход (при этом он указал на имевшийся при нём пистолет). Пусть фашисты не мечтают получить меня живым. Чтобы я, бывший батрак, старший командир, а теперь генерал мог опозорить собой Красную Армию. Этого я не могу допустить».
Вскоре был получен приказ от вышестоящего командования о выдвижении. К 4 утра 23 февраля сорок третьего года вступили в деревню Юлино, где Шаймуратову был передан приказ о том, что наша дивизия первая должна прорвать оборону со стороны противника и провести за собой остальные части. В 6 утра 23 февраля дивизия в конном строю вышла на открытое большое поле, по которому тянулась линия обороны противника, начался бой. Бой разгорался со страшной силой и стремительностью. Шаймуратов, сидя в седле на своем вороном коне, находился впереди метрах в 150-200 от меня вправо. Слышно было, как он даёт команду «Вперёд! За мной». В следующий момент он был сбит с коня огнём противника, стремительно вскочил опять в седло, но снова был сбит - немцы, по-видимому, видели в нём большого командира и перенесли на него шквальный огонь артиллерии, миномётов и пулемётов.
Так погиб славный герой-командир Шаймуратов. Сложная обстановка и ураганный огонь противников в тот момент не позволили вынести с собой из боя тело генерала Шаймуратова, несмотря на многие попытки к этому. Но он до последнего дыхания оставался верным сыном своей Родины. А после боя тело героя-генерала Шаймуратова было погребено на месте его гибели, руками наших советских граждан. Поганые руки гитлеровских бандитов его не коснулись».