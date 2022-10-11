В день памяти Шагита Худайбердина в Союз журналистов Башкирии приняли трех новых членов

В день памяти поэта и журналиста-публициста Шагита Худайбердина в Союз журналистов Башкортостана приняли трех новых членов. Мероприятие состоялось у Дома Печати в Уфе.

В нем приняли участие лауреаты премии имени Шагита Худайбердина, члены правления и совета Союза журналистов Башкортостана, представители СМИ и ветераны журналистики. Затем состоялось вручение дипломов победителям Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2022 года и удостоверений вновь вступившим членам творческого Союза.