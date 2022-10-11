В Уфе на Советской площади торжественно открыли памятник легендарному генералу Шаймуратову

Сегодня, в праздничный день состоялось открытие памятника легендарному комдиву, Герою России Минигали Шаймуратову. Открытие памятника приурочено ко Дню Республики Башкортостан.
Новый памятник герою установлен на Советской площади башкирской столицы. На церемонии открытия присутствовал Глава региона Радий Хабиров, который отметил сегодняшний день как знаменательное событие, когда народ отдает дань памяти погибших земляков – защитников:
«Этим величественным монументом мы обращаемся к легенде, гордости, душе нашего народа, символу его героизма – генералу Минигали Мингазовичу Шаймуратову.
Мы выражаем сердечную благодарность президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который восстановил историческую справедливость, присвоив комдиву звание Героя России.
Памятник генералу Шаймуратову, восстановленный Мемориальный комплекс на Саур-могиле, Ржевский мемориал советскому солдату… Всё это часть проводимой в стране большой работы по сохранению и защите исторической памяти.
От имени всего Башкортостана благодарю автора памятника, выдающегося российского скульптора, сына башкирского народа Салавата Александровича Щербакова. Спасибо Вам, дорогой Салават Александрович! Вы создали национальный пантеон героев Башкортостана, связавший воедино воинскую славу многих поколений защитников Отечества.
Здесь, в основании памятника – земля с места гибели комдива, которую мы, как драгоценность, бережно, на руках доставили на родину. Мы благодарим народ Донбасса, который свято хранит память о генерале Шаймуратове.
Приходя сюда, мы будем каждый раз преклоняться перед памятью героев, ушедших в вечность. Мы никогда не забудем их подвиг. Будем рассказывать здесь нашим детям и внукам об истории Отечества, воспитывать их настоящими патриотами».
На церемонии открытия также выступили ветеран Великой Отечественной войны Раис Рахимович Абдрашитов, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, генеральный инспектор Министерства обороны РФ Валерий Баранов, академик Российской академии художеств, архитектор Салават Щербаков.