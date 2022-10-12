Эксперты прокомментировали открытие памятника Шаймуратову в Уфе

11 октября в День Республики Башкортостан в Уфе состоялось официальное открытие памятника генералу Шаймуратову. Мероприятие получило большой отклик в новостях, социальных сетях и среди людей. Что сказали эксперты и жители Уфы об открытии памятника Герою России, сообщает ИА «Башинформ».
Памятник генералу Шаймуратову, восстановленный мемориальный комплекс на Саур-могиле, Ржевский мемориал советскому солдату… Всё это важная часть проводимой в стране большой работы по сохранению и защите исторической памяти!Радий Хабиров, Глава Башкирии
Это мемориал не просто дорогому человеку для Башкирии, а дорогому человеку и для Донбасса. В далекие годы Великой Отечественной войны он освобождал Донбасс и сложил свою голову именно там.Денис Пушилин, врио главы ДНР
Это не просто памятник и даже не просто мемориал памяти. Это не просто прекрасно созданное городское пространство, красивая площадь достойная большого имперского города. Это - восстановление исторической справедливости и благодарность всем героям башкирской земли.Владимир Мединский, помощник Президента РФ
Задачей было показать величие подвига генерала Шаймуратова, его готовность к самопожертвованию – таково было содержание, а скульптура стала здесь средством. Важно было, чтобы памятник вписался в атмосферу города, не был для него чужим.Салават Щербаков, скульптор, народный художник России
Отдавая дань памяти генералу Шаймуратову, мы вспоминаем воинов его дивизии. А звание народного героя Шаймуратов заслужил своим подвигом в годы Великой Отечественной.Александр Веклич, заместитель генерального директора информагентства «Интерфакс» по региональной службе, в прошлом военный журналист
Я очень благодарен Главе Башкирии Радию Хабирову за то, что он приложил огромные усилия и добился присвоения Шаймуратову звания Героя России посмертно.Флюр Карачурин, командир поискового отряда им. Салавата Юлаева школы № 17 Алчевска ЛНР
Его героизм живет в наших сердцах, мы уважаем его как командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, прошедшей с боями до Эльбы. Мы, ветераны Великой Отечественной войны, вспоминаем о подвиге генерала Шаймуратова, он останется в наших сердцах навсегда.Раис Абдрашитов, ветеран Великой Отечественной войны
Генерал Шаймуратов для меня родной человек, потому что в каждом селе есть люди, которых называли в его честь — Шаймурат. Ну, а если смотреть глубже, то это тот человек, который отдал жизнь за мир, за будущее нашей страны. Чествуя легендарного генерала Шаймуратова, мы в первую очередь отдаем дань уважения нашим героям.Айгиз Баймухаметов, писатель, главный редактор журнала «Шонкар»
Раньше этот памятник существовал в наших песнях, в наших сердцах, а сегодня он обрел реальные черты.Данир Гайнуллин, директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана
Фото: ИА Башинформ.