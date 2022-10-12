Эксперты прокомментировали открытие памятника Шаймуратову в Уфе

Генерал Шаймуратов для меня родной человек, потому что в каждом селе есть люди, которых называли в его честь — Шаймурат. Ну, а если смотреть глубже, то это тот человек, который отдал жизнь за мир, за будущее нашей страны. Чествуя легендарного генерала Шаймуратова, мы в первую очередь отдаем дань уважения нашим героям.

Айгиз Баймухаметов, писатель, главный редактор журнала «Шонкар»