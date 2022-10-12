Башкирские недра станут недоступными для иностранцев

Законопроектом предлагается исключить из числа недропользователей иностранные юридические лица и иностранных граждан. Чтобы заниматься разведкой и добычей на территории республики, компания должна зарегистрироваться в России. Спикер регионального парламента Константин Толкачев пояснил, что изменения в законодательство направлены на защиту национальной экономики. Также документом предлагается создать реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами. В него включат данные победителей тендеров, которые не внесли вовремя разовый платеж за право пользования.