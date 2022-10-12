Башкирские недра станут недоступными для иностранцев

Поправки в региональный закон в первом чтении рассмотрят депутаты Госсобрания.

Законопроектом предлагается исключить из числа недропользователей иностранные юридические лица и иностранных граждан. Чтобы заниматься разведкой и добычей на территории республики, компания должна зарегистрироваться в России. Спикер регионального парламента Константин Толкачев пояснил, что изменения в законодательство направлены на защиту национальной экономики. Также документом предлагается создать реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами. В него включат данные победителей тендеров, которые не внесли вовремя разовый платеж за право пользования.

На фоне тотальной экономической войны, объявленной нам Западом, такие меры мы считаем более чем актуальными. Сегодня недра – национальное богатство. Налоги, доходы, связанные с разработкой, должны оставаться в стране. Недопустимо, чтобы они утекали в недружественные страны.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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